Batista y Samuel L. Jackson, juntos en Afterburn

Unas semanas atrás veíamos cómo luce Batista en la esperadísima Dune: Parte 2, que se estrenará en cines el 29 de febrero, y que supondrá el mayor estreno del exluchador de WWE en 2024, así como, probablemente, para todos los involucrados en la película. Pero «The Animal» sigue trabajando en un montón de proyectos como actor, que son la principal razón de que sigamos hablando de él en SÚPER LUCHAS, al menos en la mayoría de ocasiones, y no le echemos tanto de menos. Hoy hablamos de Afterburn.

EXCLUSIVE: Dave Bautista has found his next big-canvas action movie in the shape of post-apocalyptic adventure story Afterburn,’ we can reveal. Samuel L. Jackson is also aboard https://t.co/nNa3gHO9lS

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 6, 2024