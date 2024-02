Kevin Nash defiende que Triple H no leyera la demanda contra Vince McMahon

«No lo hice (leer la demanda contra Vince McMahon). No lo hice. Cody lo mencionó, todos nos enteramos en tiempo real cuando lo hiciste tú. Esa es la verdad. Volveré a lo que dije antes. Es una semana increíble para nosotros. Ni siquiera quiero enredarme en los aspectos negativos de esto. Solo quiero centrarme en lo positivo y hacia dónde vamos. Estamos en la época más emocionante del año para nosotros y el punto más emocionante, para mí, en términos de negocios, que hayamos tenido». Esto dijo Triple H en la conferencia de prensa de Royal Rumble 2024.

► Triple H no leyó la acusación

Muchos fanáticos de WWE se molestaron por esta y otras respuestas de contenido similar que dio, e incluso Mark Henry apuntó que debería haberse disculpado con el Universo WWE. En cambio, ahora traemos a SÚPER LUCHAS un punto de vista distinto sobre esta misma cuestión, concretamente, sobre el hecho de que HHH no leyó la demanda. Hablando recientemente en su pódcast, Kliq This, Kevin Nash defiende que no lo haya hecho. No sabemos si desde entonces sí pues no ha vuelto a hablar de ello públicamente.

«Mi amigo fue acosado porque no, en medio del fin de semana del Royal Rumble, mientras intentaba reservar dos luchas del Royal Rumble femenino y una del masculino, junto con el resto del espectáculo. Y además, teniendo en cuenta el hecho de que dos de sus estrellas, dos de las diez principales, ahora están lesionadas. No se tomó el tiempo para leer las 63 páginas que su suegro ya había retirado del respaldo de la compañía y dijo: ‘Estoy acabado’.»

Podría especularse con que Triple H sabría mucho más que la mayoría lo que ha estado pasando o no con Vince McMahon a lo largo de los años sin necesidad de leer una demanda.