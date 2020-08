Batista: "No dejé WWE para ser estrella, sino para ser actor"

Batista es de los pocos luchadores profesionales que han logrado hacer carrera en Hollywood, estando sólo por detrás de The Rock en ese aspecto. Sin embargo, no quiere ser sólo un estrella de cine.

Batista es uno de los muchos luchadores que han probado suerte en Hollywood, pero uno de los pocos que ha tenido éxito. Dejó de ser luchador de tiempo completo desde hace una década, aunque volvió a la acción en 2014 durante cerca de 6 meses, y luego en el camino a Wrestlemania 35, desde entonces no se le ve sobre un ring.

En una reciente entrevista concedida a Sports Illustrated, Batistacontó el proceso para poder hacer su transición de Superestrella WWE a cotizado actor en Hollywood.

► Batista, de WWE a Hollywood

Durante sus inicios en el cine cine, Batista era etiquetado como luchador, así que pocos se preocupaban por ver su rango actoral, encasillándolo para ejecutar escenas de acción.

"La verdad es que ése también fue siempre mi desafío en la lucha libre. Era difícil para la gente sentir empatía o simpatía ya que los fanáticos me veía tan fuerte y musculoso, que no debería correr ningún peligro. Eso fue un desafío, y lo es aún más con la actuación. La gente te ve normalmente en un rol de acción y nada más. Estoy tratando de demostrar que están equivocados".

Batista tuvo que dejar de existir para que pudiera nacer Dave Bautista. Su papel más recordado es el de Drax, en la películas del Universo Marvel, pero recuerda con cariño su participación como Sapper Morton en Blade Runner 2049.

"El pequeño papel que tuve en Blade Runner 2049, fue el que me abrió las puertas como actor de caracter. Me ayudó a despojarme del estigma de mi apariencia física y me ofreció oportunidades que dependían de mi actuación".

► Un nuevo papel que sorprenderá a todos sus seguidores

Bautista siguió su nuevo camino y ahora dice que sorprenderá a todos sus seguidores con su nuevo papel para HBO ya que es el protagonista del episodio más reciente de Room 104, dónde interpreta a un luchador profesional que está retirado.

"Cuando mi agente me dijo que era un episodio con temática de lucha libre profesional, dije: 'De ninguna manera'. He trabajado muy duro para separar estos dos mundos. Pero leí el guion y me quedé impresionado. No fue lo que pensé que era. Fue profundo, rico y emotivo".

Es por eso que "El Animal" hace una invitación a todos sus fans a que no se pierdan ése episodio

"Me gustaría invitar a la gente a sintonizarme, porque quiero que vean un lado diferente de mí. Dije que no dejaría la lucha libre profesional para ser una estrella de cine; me fui para ser actor. Todavía quiero demostrar eso. Y creo que esto ayudará a mi caso.

"He trabajado muy duro para demostrarme a mí mismo y ganarme el respeto de mis compañeros. Esta era la oportunidad que estaba esperando. Llevo mucho tiempo buscando un rol como este".

