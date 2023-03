Baron Corbin valora trabajar con Cody Rhodes en WWE

Sin hacer a nadie de menos pero sí poniendo en claro, si es que es necesario, quien es Cody Rhodes actualmente en la lucha libre profesional, ahora todas las Superestrellas de la WWE tienen la oportunidad de trabajar, o de volver a trabajar con él. Uno de los que ha podido hacerlo por primera vez es Baron Corbin, que no tuvo la oportunidad antes de que el ‘American Nigthmare’ se fuera de la compañía en su momento. Lo hizo durante el Royal Rumble 2023 así como también en un mano a mano en el Raw del 13 de febrero.

.@BaronCorbinWWE's rant catches @CodyRhodes' wrath and leads to a brutal match between them. #WWERaw pic.twitter.com/MXI6E8FT5B

— WWE (@WWE) February 16, 2023