Baron Corbin está buscando un cambio en la WWE

Baron Corbin ha perdido a JBL como mánager y está en tierra de nadie actualmente en la WWE. Tampoco es que la alianza entre ambos funcionara demasiado bien. Parece que fue una idea que tuvo la compañía sobre la cual cambiaron de opinión enseguida. Realmente, el antiguo King of the Ring lleva tiempo buscando un buen personaje. Quizá justamente desde que dejó de tener la corona que lo calificaba como monarca del encordado. Y también ha pasado un rato largo desde que no tiene una gran historia que contar.

These two are no strangers to each other!

Remember the 2019 #KingoftheRing finals? 👀@WWEGable brings it to @BaronCorbinWWE on #WWERaw! pic.twitter.com/5OURTYvZFg

— WWE (@WWE) March 7, 2023