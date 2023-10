¿Baron Corbin se quedará siempre en NXT? «Quizás»

Baron Corbin se encuentra en NXT desde que WWE lo enviara de vuelta con la doble intención de que ayudara a los ratings de la marca amarilla y de que renovara su carrera con un nuevo personaje después de un tiempo sin que nada funcionara, como aquella dupla con JBL cuando era The Mayor of Jackpot City. El éxito es relativo pues si bien al programa le está yendo bien, el luchador todavía no ha encontrado su camino.

► La carrera de Baron Corbin en WWE

De todas maneras, parece claro que antes o después será enviado de nuevo al main roster, donde pertenece, siempre y cuando tenga una buena historia que contar, un buen personaje que desarrollar. No obstante, ¿y si se quedara en el territorio de desarrollo para siempre? No parece posible, pero él ha hablado de ella con su esposa, como revela a Chris Van Vliet.

«Tengo un hijo de cuatro años y otro de año y medio, y pienso, ‘Quiero que me vean luchar y lo recuerden también’. Luego pienso, ‘Bueno, si todo termina mañana…’ Es una lucha interna, sin duda, porque amo lo que hago. Me encanta viajar. Incluso mi esposa me dice, ‘¿Te quedarías en NXT por el resto de tu carrera?’ Y yo digo, ‘Quizás’.

«Porque amo viajar y actuar frente a diferentes audiencias, experimentar las diferentes culturas, visitar diferentes ciudades y países de todo el mundo, desde actuar en Filadelfia hasta Texas, Seattle, Toronto, Japón, China, América del Sur, México, Arabia Saudita. Todos estos países que he visitado y he experimentado su comida, su cultura, su gente y la apreciación por lo que hacemos. Será muy difícil aceptar algún día cuando todo eso se haya ido, porque eso es lo que aprecio, en mi caso, esas cosas.»