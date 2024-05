¿Bad Luck Fale a WWE? Good Brothers se pronuncian

En las últimas semanas dos exintegrantes del Bullet Club (NJPW) se unieron a The Bloodline (WWE): Tama Tonga y Tanga Loa. ¿Lo harán más próximamente? Que vaya por delante que en estos momentos no tenemos ninguna información al respecto en SÚPER LUCHAS. Dicho esto, en un episodio reciente de su pódcast, Talk’n Shop, le preguntaron a Karl Anderson y Luke Gallows, que también formaron parte de la primera facción, al igual que The OC con AJ Styles y Michin en su compañía actual, por la posibilidad de que Bad Luck Fale tome ese camino.

► ¿Bad Luck Fale a WWE?

«Cuando llegué a Japón, dije, ‘Mira a este monstruo’. En ese momento, él estaba siendo impulsado para el Título Intercontinental. No sé cómo fue su trayectoria después de eso, pero ahora casi siento que quizás nunca veamos a Bad Luck Fale en la WWE. Recuerdo que hace más de una década, solíamos sentarnos y hablar sobre ser empresarios además de luchadores profesionales, y sobre qué otras cosas podríamos hacer y cómo dirigir un negocio. Pensábamos que éramos genios en eso. Ahora, si visitas las redes sociales de Fale, verás que tiene restaurantes, dojos de lucha, promociones e incluso creo que vende coches. Es un empresario consumado. No sé si su motivación es tan fuerte como solía ser. Supongo que está en Nueva Zelanda y ha creado su propia cultura y seguidores. Tal vez, desde su perspectiva, no necesite eso», dice Gallows.

«Creo que el mejor momento para Fale habría sido cuando todos nos fuimos en 2016. No digo que ya no tenga su lugar, solo digo que ese habría sido el momento más cercano, en 2016, 17 o 18. Si alguna vez tuviéramos la oportunidad de tenerme a mí, a ti, a Tama, a AJ [AJ Styles], a Ferg [Finn Balor], a Cody [Cody Rhodes], a Fale, habría una base de fanáticos que enloquecería por eso. ¿Creo que Fale lo hará? No. No creo que quiera. Creo que está muy ocupado», añade Anderson.

«Solía pensar en Fale como un Haku de la era moderna. Podría haber sido el gran y fornido personaje al estilo de Umaga en la WWE«, concluye Gallows.