B. Cool de Jon Moxley: «No debí llevar a mi mamá»

Jon Moxley tiene su foco en AEW pero no deja de viajar por el mundo luchístico luchando también en NJPW, GCW, REVOLVER o próximamente el Consejo Mundial de Lucha Libre. Hoy recordamos su combate hardcore con B. Cool en OTT Ninth Year Anniversary, evento de la promoción irlandesa Over The Top Wrestling el 28 de octubre de 2023.

► B. Cool de Jon Moxley

Lo hacemos porque el luchador de Irlanda lo analiza en una reciente entrevista compartiendo su arrepentimiento de llevar a su mamá a verlo:

«Bueno, te contaré una pequeña historia antes de eso. ¿Mox iba a hacer ScrapperMania, verdad? Se suponía que sería Big Damo. En ese momento yo no estaba luchando. Me pidieron que hiciera algo en el espectáculo. Creo que Joe quería que hiciera una promo o que fuera el anfitrión o algo así. No quería hacer nada en eso. Recuerdo que se lo estaba diciendo a mi pareja. Le dije: ‘De hecho, me habría encantado hacer el espectáculo, pero no para ser el anfitrión. Me habría encantado tener una lucha en él.’ ‘¿Con quién te habría gustado luchar?’ Dije, Moxley. Así que estaba pensando, eso es con quien me habría gustado luchar. Creo que solo se lo dije a Renzo, eso es con quien quería luchar. Siempre pensé que podría haber tenido una lucha realmente única con él. Ella dijo ‘oh, ¿por qué no lo propusiste?’ Dije, ‘no voy a proponer eso, no voy a proponer una lucha entre Jon Moxley y yo’. Eso es tan egocéntrico. Es solo algo en mi cabeza que creo que habría sido genial. ¿Sabes a lo que me refiero?

«Luego, la lucha obviamente se hizo realidad para mí y tuve la oportunidad de tenerla, así que fue una experiencia increíble. Me arrepiento un poco de haber traído a mi mamá. Mi mamá vino, mi sobrina vino, mi hermano estaba allí, creo que fue la primera vez que me vio luchar y, ya sabes, él me introdujo en la lucha libre todos esos años atrás, así que creo que podría haber estado sentado en la multitud arrepintiéndose de eso, pero honestamente, desde el momento en que salí hasta que regresé, me divertí muchísimo. Puede que no haya parecido así. Fue la experiencia. Fue la experiencia. Todo sobre eso, sé que no tengo la mejor memoria, pero recuerdo todo sobre ese día. Fue una lucha de alto perfil, no solo para mí, sino para OTT. Estaba representando a OTT, lo lejos que hemos llegado, desde cuántas personas en el Tivoli hasta el National Stadium, Jon Moxley. Estuvo luchando en WrestleMania no hacía mucho tiempo. Fue una gran lucha, y siento que cumplimos, creo que salimos y hicimos una lucha diferente. No creo que nadie más hubiera tenido ese estilo de lucha, esa clase de lucha con Jon Moxley.»