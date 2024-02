Booker T habla de la lesión de Shotzi

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Shotzi sufrió una lesión hace unos días que fue bastante grave en una de sus rodillas. La misma ocurrió durante unas grabaciones de NXT y estará de baja por un tiempo bastante considerable.

La lesión de Shotzi ocurrió cuando intentó realizar su DDT desde la ceja del ring. Sintió mucho dolor y no pudo pararse, le dolía bastante cada vez que intentaba mover la rodilla o poner peso sobre la misma. Al respecto, esto fue lo que dijo Booker T en la más reciente edición de su video podcast The Hall of Fame:

► Booker T se refiere a la lesión de Shotzi

«Escuché que fue realmente difícil y duro. Y ella estaba sufriendo mucho. Ojalá pueda superarlo y recuperarse, porque se ha convertido en un personaje genial. Amiga. Es como una jugadora, ¿sabes? Es su esencia, eso es lo que sale cuando está haciendo promoción. Es tan segura de sí misma. Y, sabes, después de pasar mucho tiempo con ella, tuve la oportunidad de trabajar con ella, lo suficientemente duro.

«Así que verla en esta situación y luego, bum, caer así. Simplemente difícil, hombre, simplemente difícil. Ya sabes, hablando de esto solo hace tres semanas, de un lado a otro. Muchas mujeres caen y se lastiman, lesiones en las rodillas y demás, pero es el precio de estar en este negocio».