La gran ayuda que MJF brindó a Jacob Fatu en MLW

«Tuve la oportunidad de trabajar con él […] Tiene un talento excepcional. ¡Él es WWE!. Debería estar luchando con los mejores del mundo porque es uno de los mejores talentos en la escena independiente que aún no ha sido contratado. Quiero meterme en la cabeza de este joven y tratar de guiarlo hacia ese lugar, porque realmente creo que podría causar un gran impacto en el escenario más grande del mundo. Los fanáticos dirían: ‘¡Dios mío! ¡Finalmente está aquí!’». Booker T hablaba así de Jacob Fatu no hace mucho.

► MJF ayudó a Jacob Fatu en MLW

Y si Jacob Fatu un día tiene una oportunidad en WWE, va a necesitar de todas sus herramientas, empezando por un buen micrófono. Y con ello continuamos pues el samoano tuvo la oportunidad de recibir la ayuda en este sentido de uno de los mejores del mundo: MJF. Así lo recuerda en una reciente entrevista en MuscleManMalcolm.

«Cuando comencé a hablar, en MLW, me pidieron que hablara. Si me conoces, Jacob Fatu, no solía hablar en absoluto. MJF estaba en el backstage, y esto fue cuando estaba haciendo una promo para La Parka antes de que lucháramos en SuperFight. Nunca lo olvidaré, entró, porque solíamos estar en estas habitaciones del sótano en MLW, tres habitaciones diferentes para hacer promos. MJF entró y dijo: ‘Oye, Uce, simplemente mantén tu energía. Sé tú mismo. No intentes hacer la antigua promo de Wild Samoan. Habla como hablas. Mantén la energía arriba’.

«Nunca lo olvidaré. Él no lo sabe, pero un saludo para MJF. Entró y dijo: ‘Hombre, lo estás haciendo bien, hermano’. Fue genial porque esto venía de alguien que sabe de qué está hablando. Podría haberme criticado fácilmente. Al diablo con quién soy. ‘Oh, eso está realmente horrible. No deberías hablar.’ Pero MJF, sé que cuando conectaba con él, siempre estaba de mi lado. Nunca se trataba del personaje con él. Era puro afecto. Podía sentir que ese afecto estaba allí. Conectar con MJF fue fenomenal. Pero sí, es una gran persona«.