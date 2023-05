Tras bambalinas: la aventura de Trent Seven en AEW

Trent Seven fue uno de los muchísimos luchadores que abandonaron la WWE cuando esta cerró NXT UK. Pero no uno más pues realmente alcanzó a convertirse en uno de los más destacados de la marca británica, y fue Campeón de Parejas de la misma durante 155 días así como Campeón de Parejas NXT con Tyler Bate. Este sí sigue trabajando en la compañía; siempre fue más relevante que su compañero pero este quizá también podría estarlo haciendo. Y no olvidemos la alianza de los dos con Butch, conocida como British Strong Style.

► La aventura de Trent Seven en AEW

Pero finalmente Trent Seven se fue y desde entonces trabaja como independiente, incluyendo una breve aventura en AEW a finales de 2022. Aquella no terminó en un contrato a tiempo completo como All Elite. Puede que más adelante. Mientras, vamos a dar un repaso a lo ocurrido entonces entre el luchador y la empresa de Tony Khan recogiendo las recientes declaraciones del nativo de Wolverhampton, Inglaterra, en Touch Grass Wrestling. Primero comentaba lo siguiente acerca de sus dos apariciones en Rampage:

“Tuve un par de combates maravillosos allí. Con Orange Cassidy, fue extraño, fue muy, muy rápido. Sucedió casi de la noche a la mañana, toda la situación“.

Luego daba detalles de su conexión con el vestidor:

“Obviamente, a lo largo de mi carrera, siempre he sido yo mismo. Intento ser una persona amable, hablar con la gente y escucharlos tanto como puedo. Me encanta conocer a las personas y escuchar sus historias. He tenido la suerte de conocer a personas maravillosas como Adam Cole. También tengo mi propia empresa, una compañía independiente en el Reino Unido. Prácticamente todo el elenco ha vivido en mi casa, he luchado contra ellos o les he ayudado con los gastos de vuelo. Es una forma de devolver el favor. Cuando entré en ese vestuario, había unas 40 personas que habían vivido en mi casa. Fue muy emotivo, pero no tanto por mí, sino por ellos. Ver a todas esas personas con las que hemos luchado en los circuitos independientes ahora teniendo contratos sólidos y ganando dinero, es realmente gratificante. En aquel momento, la estructura de AEW era de un día a la semana, y me pareció genial”, dijo Trent Seven.

Y por último compartió su opinión sobre que AEW haga eventos cruzados como Forbidden Door:

“Definitivamente, mi objetivo es estar en Forbidden Door. Lo maravilloso de AEW es que puedes participar de forma intermitente. Claro, todos queremos tener un contrato estable, para no preocuparnos por cada pequeña lesión que pueda surgir. Es genial tener ingresos regulares cada semana, eso es algo que todos deseamos”.

¿Echas de menos a Trent Seven en WWE? ¿Qué te pareció en AEW?