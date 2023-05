Charly Arnolt se dio a conocer para el gran público, al menos dentro de la lucha libre profesional, trabajando para la WWE de 2016 a 2021. No fue su primer empleo ya que antes estuvo en varias cadenas de televisión de alcance local. Cinco años después abandonó el imperio McMahon, y la industria de los encordados, para unirse a ESPN, aunque en realidad llevaba trabajando para esta plataforma desde 2018; fue integrante de los equipos de SportsCenter, First Take o SportsNation. Hasta que este mismo 2023 cambió nuevamente cuando se mudó a OutKick. Sin olvidar que trabaja con UFC desde 2022.

► La relación de Charly Arnolt con Tony Khan

En OutKick continúa colaborando la periodista antes conocida como Charly Caruso pero ahora nos preguntamos si quizá próximamente emprenda una nueva aventura en su carrera profesional con AEW pues en una reciente entrevista con Jim Varsallone para The Miami Herald señala que tiene una buena relación con Tony Khan, presidente de la empresa luchística, que ha mostrado interés en aparecer en su programa actual y que le tiene abierta la puerta de la misma. No revela si han tenido conversaciones serias o negociaciones en ese sentido todavía.

“Sí, claro. No creo que hubiera terminado en WWE porque nunca fue algo que considerara. Nunca tuve la intención de postularme para WWE. Siendo sincera, fui fan en la escuela secundaria, pero luego dejé de seguirloa. Mi enfoque estaba en el mundo de los deportes tradicionales, y esa era la dirección que planeaba tomar.

“Curiosamente, al mismo tiempo que recibí una oferta de trabajo como presentadora de noticias en una estación de FOX en Washington D.C., también recibí una oferta de WWE después de conocer a Tony entre bastidores. Así que, aunque no fue algo planeado, fue una gran oportunidad que estoy agradecida de haber tenido. De hecho, desde que obtuve el trabajo en OutKick, Tony ya se ha comunicado conmigo y ha expresado su interés en ser invitado en el programa que lanzaré este otoño. Tony sigue siendo un amigo muy cercano y lo aprecio muchísimo“.

“Oh, sí, absolutamente. Creo que Tony siempre ha dejado la puerta abierta. Sin embargo, ESPN no era muy favorable a permitirme explorar otras oportunidades mientras estaba bajo su techo. Ahora, con mi nueva posición, es posible. Además, también está la idea de Endeavor, que es propietaria de UFC, donde ya trabajo, y ahora también es dueña de WWE. Así que, quién sabe, no me sorprendería ver alguna colaboración en el futuro con otra compañía de lucha libre. Todo es posible”.

¿Te gustaría ver a Charly Arnolt en AEW?