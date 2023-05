Kevin Owens y Sami Zayn se unieron a Matt Riddle para vencer a Imperium durante el Raw de esta semana. Una victoria siempre es una buena noticia pero los Campeones Indiscutibles de Parejas WWE no estaban del todo felices cuando llegaron a la parte de atrás del escenario. Y fue entonces cuando recibieron la visita de Bruce Boudreau. Quienes no han seguido o siguen la NHL no lo conocerán pero es un antiguo jugador ( Toronto Maple Leafs, Chicago Black Hawks) y antiguo entrenador (Washington Capitals, Anaheim Ducks,Minnesota Wild, Vancouver Canucks) de la liga de hockey sobre hielo más grande del mundo. Durante el segmento, quiso levantar el ánimo a los luchadores como si se tratara de sus propios jugadores.

► Bruce Boudreau aconseja a Kevin Owens y Sami Zayn

KO: “Fue un combate complicado”.

SZ: “Sí, pero bueno, salimos victoriosos”.

KO: “Sí, pero Gunther es un tipo duro”.

SZ: “Lo sé. Podríamos hacerlo mejor“.

BB: “Espera, espera, espera. Kevin, Sami, ustedes lo hicieron bien ahí afuera. Pero quiero decir, si te sacan del ring, no te quedes fuera durante cinco minutos. La próxima semana, cuando estén en Arabia Saudita, no pueden permitirse hacer eso. Sami, necesitamos que estés más activo en el ring. Pensé que estabas intentando recibir el relevo, pero no te esforzabas lo suficiente“.

Zayn mencionó que debería anotar algunos de los consejos de Boudreau, y este continuó. Owens se sumó, estuvo de acuerdo con los comentarios de Boudreau y ambos se dirigieron un poco a Zayn. Luego, Boudreau les dijo a los campeones que estará viendo su combate en WWE Night of Champions y espera grandes cosas.

BB: “Bueno, tienen que moverse un poco más“.

KO: “¿Tienes que desarlo, verdad?”.

BB: “Lo tienes que desear de verdad“.

KO: “Sí, tenemos que sentirlo. Estás en el esquinero, esperando ese relevo, debes desearlo”.

BB: “No se trata solo de estar allí, solo porque tienes que perder un poco de tiempo”.

KO: “¿Qué estás esperando? Tienes la mano extendida. Vamos, hombre. Entra ahí”.

BB: “Entra ahí”.

SZ: “Lo siento, entrenador“.

BB: “La próxima vez. Estaré viendo el sábado. Espero grandes cosas de ustedes”.

KO: “No te decepcionaremos, Bruce. Lo tenemos”.

Boudreau luego ofreció sus servicios a los campeones, diciéndoles que podían volver a hablar si lo necesitaban. Owens sugirió que podrían tener una videollamada por FaceTime. Zayn estuvo de acuerdo en que el consejo de Boudreau se trataba de ponerlos en la mentalidad correcta, y le dijo al entrenador que necesitaba que lo responsabilizaran.

BB: “Solo envíame un mensaje de texto si, antes del combate, no te sientes bien o algo así, y luego hablaremos un poco más. Eso te pondrá en la mentalidad correcta”.

KO: “Suena perfecto. Tal vez una videollamada por FaceTime. Tenemos que estar en la mentalidad correcta”.

Zayn: “La mentalidad correcta. Eso es lo que necesitamos. Tienes razón. Esto es lo que necesito. Necesito que me exijas más. ¿Sabes a qué me refiero? Encima de mí. Eso es lo que necesito. Necesito que me responsabilicen“.

Zayn se emocionó y sin quererle dio una bofetada a Owens, quien le pidió a Boudreau que le dijera a Zayn que no hiciera eso. Boudreau les dijo a los dos que los compañeros de equipo se supone que se aman, y Owens y Zayn respondieron dándose un choque de puños.

Boudreau ha nombrado a Owens como uno de sus luchadores favoritos.