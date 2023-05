La actual campeona femenil de Westside Xtreme Wrestling, Ava Everett, hará su regreso a Limitless Wrestling a finales del corriente mes de mayo.

Everett está lista para competir en el evento «Winds Of Change» de Limitless Wrestling el sábado 20 de mayo en Yarmouth, Maine. Luchó por última vez en un ring de Limitless en diciembre del pasado año. Su oponente aún no ha sido anunciada.

Otro combates y luchadores anunciados para Winds Of Change, son BEEF vs Timothy Thatcher, MSP vs Above The Rest, Killer Kelly y más. Las entradas ya están a la venta.

💖 wXw Women’s Champion, Ava Everett makes her long-awaited return following her European expedition at #WindsOfChange on 5/20 in Yarmouth, ME!

➕ PLUS

• @GNARLSGARVIN v. Tim Thatcher

• @MSPistheVIBE v. Above The Rest

• @Kelly_WP debuts!

🎟 TIX: https://t.co/jQrrJTbL1j pic.twitter.com/VYBqyigyuE

— Limitless Wrestling (@LWMaine) May 4, 2023