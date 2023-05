Major League Wrestling emitió su más reciente episodio desde el 2300 Arena de Philadelphia, Pensilvania. En la lucha estelar, vimos a John Hennigan contra Jacob Fatu.

Jacob Fatu busca agregar otra pieza de oro de campeonato a la colección cada vez mayor de The Samoan Dynasty mientras desafía a John Hennigan por el Campeonato Nacional de Peso Abierto en el final de temporada de MLW Underground.

Jay Lyon y Midas Black mostraron su velocidad contra los campeones defensores. Fueron por un intento de conteo sobre Anoa’i, pero un gran senton de Finau lo detiene todo. ¡Patadas y golpes hacen que Finau se tambalee, pero solo brevemente cuando el gran Tongan se lanzo sobre ambos. Coloco a Jay Lyon con un Toku Driver y prepara a Anoa’i para el Polynesian Plunge para retener el campeonato.

la lucha entre Jacob Fatu y John Hennigan no se celebraro debido al ataque de The Calling sobre el samoano cuando este estaba haciendo su entrada. Raven y los suyos rodearon a Fatu, le golpearon con una silla en la cabeza. AKIRA conecto un rodillazo en la parte posterior de su cabeza. Raven miro a Fatu y The Calling se va.

Resultados MLW Underground