Masha Slamovich reta ganador Torneo GCW Survival 8

La campeona mundial de Game Changer Wrestling, Masha Slamovich, ha desafiado al ganador del Torneo de Survival 8 de este año a un combate la noche siguiente en Cage of Survival 2 de GCW.

Slamovich tuiteó: “Si el ganador de TOS sobrevive a sus rondas… pueden venir a probar suerte conmigo en la jaula. Cinturón en la línea. Nos vemos en AC”.

Los participantes en los TOS de este año incluyen a Tomoya Hirata, Toru Sugiura, Rina Yamashita, Joey Janela, Sawyer Wreck y Kasey Kirk, y se anunciarán más participantes.

Violence and submissions paved the road for @mashaslamovich as she battled her way to the top to become @GCWrestling_ World Champion.

