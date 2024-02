Austin Theory se toma el crédito por el regreso de The Rock

Durante el episodio de SmackDown del 15 de septiembre de 2023, Austin Theory compartió un segmento con Pat McAfee, que luego contaría con el regreso de The Rock después de casi cuatro años. Allí, tras un intercambio de palabras, The Great One lo atacó con su clásico codazo del pueblo, maniobra que también lo replicaría McAfee.

► Austin Theory habla sobre su segmento con The Rock

Durante una entrevista reciente con The West Sport, Austin Theory habló sobre el regreso de The Rock a la televisión de la WWE después de casi cuatro años en septiembre del año pasado, atribuyéndose el mérito del regreso de The Great One en este año. De hecho, se atrevió a indicar que fue su fuente de inspiración.

“Supongo que realmente tienes que preguntarle a The Rock cómo se sintió eso. Él salió con Austin Theory y yo estaba con Pat McAfee haciendo lo mío, pero The Rock salió porque quiere volver a ser popular. Obtuvo 150 millones de visitas con Austin Theory, en ese momento. Probablemente ahora sean como 200 o 300 millones”.

“Para mí, fue solo otro día de trabajo, pero para The Rock, mira lo que ha hecho por él. Quiero decir, lo ascendió a formar parte de la junta directiva de TKO. Él está realmente inspirado por mí. Ha hecho muchas cosas y míralo ahora. Existe mucha controversia sobre el hecho de que robó la historia de Cody. ¿Soy responsable de eso? Quiero decir, inspiré a The Rock. Austin Theory inspiró a The Rock. ¿Oyes eso? Todos lo sabemos, todos lo sabemos”.

En su momento, Austin Theory lanzó un desafío a The Rock, pero parece un poco fuera de alcance en este momento, ya que este último está como parte de la rivalidad entre Roman Reigns y Cody Rhodes, siendo ahora el nuevo miembro de The Bloodline.