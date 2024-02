Austin Theory anuncia que ya no hará más peligrosa movida

El 12 de enero, una lucha entre Carmelo Hayes y Austin Theory terminó como no se esperaba, luego de que Theory quisiera atacar con una variante del Spanish Fly a Hayes lanzándose desde el esquinero.

Sin embargo, ambos cayeron mal a la lona y ambos resultaron con una doble lesión, una conmoción cerebral, que aunque no los tuvo mucho tiempo fuera del ring, sí causó algo de molestia a su salud. En dicho momento , el réferi hizo la temida señal X y ordenó el fin del combate sin resultado.

Recientemente, Theory fue entrevistado por The West Australian, y allí reveló que después de lo ocurrido, ha tomado oficialmente la decisión de no volver a ejecutar el Spanish Fly, para evitar tanto lesionarse como lesionar a otro rival.

Austin Theory speaks about how his seated Spanish Fly is officially retired after the “botch” with Melo back in January

