Austin Theory tuvo discusión con periodista que dijo que lucha libre es falsa

En la mañana de hoy, Austin Theory se encontraba siendo entrevistado por el Editor en Jefe de The West Australian, Anthony De Ceglie, cuando se armó la gorda.

Durante la entrevista, De Ceglie no solo dijo que la lucha libre era falsa, sino que los golpes que pudieran llegar a sufrir los luchadores no eran tan fuertes como los que ocurrían en el fútbol o en el rugby de la liga australiana.



Theory explotó al oír esto y empezó una discusión con el periodista, a quien grito´y le dijo lo siguiente:

«¿Me trajiste hasta acá para hablarme así? ¿Solo porque estás a cargo de alguna mierda crees que puedes hablarme así? Estás diciendo que lo que hago es fácil y estás ahí adelante de toda tu gente hablando de lo fácil que es mi trabajo… ni siquiera podrías caminar un maldito día en mis zapatos. ¿Estás bromeando, hombre? Te daré una bofetada ahora mismo. No estoy jugando. Me trajeron hasta acá para algún rollo de medios y este tipo está hablando sin parar. ¿Cuál es tu problema?»



La seguridad tuvo que intervenir para separarlos y calmar las aguas. Pero, luego, Grayson Waller, compañero de Theory, a través de su cuenta de X, antes Twitter, retó al periodista a una lucha:

Might need to organise a Tag Match soon

A Town Down Under vs Dumb Aussie ‘journos’

— Grayson Waller (@GraysonWWE) February 22, 2024