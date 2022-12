Athena ha estado recibiendo algunas críticas, por ejemplo, por su estilo más agresivo en la actualidad en el ring, desde su cambio a ruda en AEW. Y ella cree que existe una doble vara de medir cuando se trata de luchadoras y luchadores en este sentido. La luchadora estuvo respondiendo a las malas reacciones en su reciente entrevista con Busted Open Radio.

The violence of @AthenaPalmer_FG continues after the bell! Watch #AEWRampage on TNT right now! pic.twitter.com/EF3YZfBXwh — All Elite Wrestling (@AEW) December 3, 2022

► Athena responde a las críticas

«Porque me da la gana. A veces, las chicas buenas terminan últimas. A veces, te frustras y es difícil porque estás tratando de encontrar una oportunidad para no perderte en la confusión porque en AEW, hay tantas mujeres talentosas en todos los ámbitos y es como, ¿qué puedes hacer para sobresalir? Estás haciendo preguntas como: ¿por qué estoy atrapada en esta posición? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No soy buena?

«Finalmente, solo tienes que decir ‘F*ck’. Eso es básicamente lo que he hecho. Voy a hacer lo que mejor hago. Durante diez años, antes de firmar con WWE, probablemente fui una de los rudas más notorias, trabajé toda mi carrera independiente como la mala. Eventualmente obtuve el apodo de ‘The American Joshi’ debido a mi estilo contundente. La gente se olvida de eso. A lo largo de toda mi carrera televisiva, es algo a lo que siempre quise volver.

Mercedes Martinez vs Athena In a battle of two of the toughest, @ringofhonor Women’s World Champ @RealMMartinez faces @AthenaPalmer_FG @ Final Battle LIVE on PPV, 12/10 in Arlington! pic.twitter.com/1Mp3OMw1z4 — All Elite Wrestling (@AEW) December 1, 2022

«Las chicas pueden golpear tan fuerte como los chicos. Tengo que sentarme allí y ver a Jon Moxley y (Chris) Jericho y (Wheeler) Yuta, todos estos tipos se golpean entre sí. Te garantizo que si yo fuera un hombre, no habría tanta reacción violenta ni nada de eso. Son todos esos viejos los que se sientan ahí diciendo que debemos lucir bonitas. Se quejan cuando es un baile, se quejan cuando pegamos fuerte. Supéralo. Estamos aquí para ser tan buenas como los chicos. Lo damos todo y dedicamos todo este tiempo y esfuerzo para perfeccionar nuestro oficio y siento que no nos aprecian cuando hacemos cosas así”.