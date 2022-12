MVP explica por qué no estuvo en Raw

MVP no aparece en WWE desde el pasado 21 de noviembre, tan solo días después de decir que los rumores de su salida de WWE, o de su retiro, eran falsos. En esa aparición, acompañó a Omos en una lucha en donde acabó con Johnny Gargano en 3 minutos y 10 segundos.

Desde entonces, no hemos visto a MVP, ni tampoco a Omos. Y los fans están preocupados por la no presencia del ex manager de The Hurt Business. Sin embargo, MVP ha explicado el motivo de su ausencia en la más reciente edición de Raw.

► MVP se encuentra de vacaciones

A través de su cuenta oficial de Instagram (@The305MVP), MVP compartió un corto video en donde se le ve en un bote, descansando, disfrutando la vida, y con una vista privilegiada de la Bahía Vizcaína, que es una laguna en la costa atlántica del sur de la Florida. Es tradicional el paseo por barco en esta área.

MVP tampoco lucha desde el 27 de julio en Raw. Parece ser que quedó descartada la idea de que luchara en equipo junto con Omos buscando el título de parejas. Ya veremos si MVP regresa pronto a WWE. Se desconoce el motivo de sus vacaciones, pero los fans celebran el que siga vinculado a a WWE.

También, será muy interesante ver cómo MVP puede ayudar a Omos, quien luego de su buena lucha contra Braun Strowman en Crown Jewel 2022, cambió su perspectiva y ahora los fans lo ven como un gigante que puede dar combates especiales.