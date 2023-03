Aspinall predice Edwards vs Usman de UFC 286

Tom Aspinall dio su predicción de la pelea estelar del cartel del UFC 286 de este fin de semana en Londres.

Leon Edwards se hizo con el título del peso welter de la UFC con un sensacional nocaut en el último minuto contra Kamaru Usman en el UFC 278, y ambos peleadores se enfrentarán por tercera vez en la pelea estelar del UFC 286. En lugar de apostar simplemente por su compatriota Edwards para defender el título, Aspinall indicó que el combate dependerá en gran medida de cómo se haya recuperado Usman de su derrota por nocaut.

“Mi opinión personal es que fue un nocaut masivo. Absolutamente masivo, es mucho trauma para el cerebro… ¿Se recuperará a tiempo físicamente? Además, la última vez que Kamaru Usman entró en la jaula contra Leon Edwards, fue noqueado. Eso es algo grande para enfrentarse mentalmente. ¿Eso lo afectará mentalmente? No fue hace tanto tiempo, no estamos hablando de hace años. Él no tiene un par de victorias desde entonces, no ha corrido a través de cualquier otro de los mejores chicos desde entonces. Fue noqueado, hace seis, siete, ocho meses, lo que fuera. ¿Se recuperará mentalmente?

“Dicho esto, en el otro lado del cartel, que estaba ganando la lucha con bastante comodidad. Muy cómodamente Kamaru Usman estaba ganando la pelea. Así que él sólo lo ve como si “Oh, él consiguió una patada en la cabeza suerte. O lo ve como “Oh, m*erda, me noqueó la última vez”. Todo se reduce realmente a Kamaru Usman mentalmente, pero es muy, muy interesante para nosotros como aficionados”.

Aún no hay noticias oficiales sobre la fecha en que Aspinall regresará a la jaula, pero el púgil de 29 años ha indicado que asistirá al UFC 286 para disfrutar de la acción.