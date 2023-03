El ‘paso’ que Jake Paul ‘no ha dado todavía’

Jorge Masvidal no parece tener dudas sobre lo que pasaría si compartiera ring de boxeo con Jake Paul.

“Gamebred” apareció recientemente en The DAZN Boxing Show, donde el ex retador al título de UFC compartió su pensamiento sobre cómo le iría en el ring de boxeo contra Jake Paul.

“Jake Paul no estaría listo para ese calor”, dijo Masvidal. “Estoy lanzando con malas intenciones y soy un profesional con 50 peleas. No me voy a cansar lanzando calor y estoy ahí para arrancarte la cabeza. Vas a tener que hacer algunas cosas realmente evasivas en el ring para escapar de mí, Jake no ha dado ese paso todavía.”

Paul viene de sufrir la primera derrota de su carrera como boxeador profesional tras caer por decisión unánime en su esperado combate contra Tommy Fury en febrero. Antes de eso, el joven de 26 años tuvo un éxito considerable derrotando a ex peleadores de MMA en el ring de boxeo con victorias de nuevo Askren, Tyron Woodley (dos veces), y Anderson Silva.

Masvidal puede estar abierto a una pelea con Paul en el futuro, pero por ahora tendrá que centrarse en tratar de romper su racha de tres peleas perdidas contra el número 5 del ranking Burns en el UFC 287. Los dos pesos welter serán el evento co-principal de ese cartel en Miami, que está encabezado por la revancha entre el campeón de peso medio de UFC Alex Pereira e Israel Adesanya.