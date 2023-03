Dragon Gate: “Champion Gate 2023 in Osaka” Día 2

Dragon Gate llegó al EDION Arena Osaka por segundo día consecutivo para su función “Champion Gate 2023 in Osaka”.

► “Champion Gate 2023 in Osaka” Día 2

En enfrentamiento de tercias, Dragon Dia, Dragon Kid y Eita pasaron sobre Naruki Doi, Takashi Yoshida y YAMATO. La lucha fue divertida pero sin mayor relevancia.

De vuelta de su gira estadounidense, Natural Vibes (BIG BOSS Shimizu y Kzy) enfrentaron a D’courage (Madoka Kikuta y Yuki Yoshioka), los ganadores del torneo “Rey de Parejas 2023” que recién terminó. A pesar de que los retadores tomaron la iniciativa atacando, especialmente Kikuta, quien tuvo un gran desempeño. Los campeones respondieron con un ataque conjunto perfecto y contundente donde Kzy se hizo cargo de Kikuta y Shimizu de Yoshioka para asegurar la tercera defensa de su cetro,

Shun Skywalker expuso por primera vez el Campeonato de Peso Abierto desde que conquistara el cinturón desde hace tres meses. Su rival en turno fue Strong Machine J quien brindó su mejor esfuerzo para dar una buena lucha en una modalidad en la que no participa con frecuencia. Por su parte, Skywalker dio muestra de supremacía y contundencia, apuntalando su posición de campeón máximo.

Los resultados completos son:

Dragon Gate “CHAMPION GATE 2023 IN OSAKA”, 05.03.2023

EDION Arena Osaka #2

Asistencia: 528 Espectadores

1. Kota Minoura c/ Minorita, Ben-K y BxB Hulk vencieron a JACKY “FUNKY” KAMEI, Jason Lee y Ho Ho Lun (10:10) con la R-301 de Minoura sobre Lun.

2. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki y Mochizuki Jr. derrotaron a Don Fujii, Ko no Mama Ichikawa y Syachihoko BOY (3:02) con La Magistral Cutback-Cradle de Susumu sobre Ichikawa.

2a. Mochizuki Jr. vs. Don Fujii – finalizó en doble conteo fuera (3:52).

3. KAI y H.Y.O vencieron a Genki Horiguchi y Kagetora (4:58) con un Diving Senton d H.Y.O sobre Horiguchi.

4. Dragon Kid, Eita y Dragon Dia derrotaron a YAMATO, Naruki Doi y Takashi Yoshida (10:31) con un Jumping Front Cradle de Dia sobre Yoshida.

5. Open The Twin Gate Title: Kzy y BIGBOSS Shimizu (c) vencieron a Yuki Yoshioka y Madoka Kikuta (15:51) con un BIGBOSS Press de Shimizu sobre Yoshioka defendiendo el título

6. Open The Dream Gate Title: Shun Skywalker (c) derrotó a Strong Machine J (20:54) con un Jackknife Hold defendiendo el título