Dominik Mysterio y Liv Morgan son dos de los mejores luchadores de WWE en la actualidad, atrayendo miradas con su carisma y su gran historia televisiva. Y lo que más ha causado sensación entre los fans es cómo Liv Morgan y Dominik se dan apasionados besos, pues es bien sabido que así han terminado muchas relaciones y empezado otras relaciones sentimentales entre luchadores.

Sin embargo, para Marie Juliette, la esposa de Dominik, no hay nada de qué preocuparse. O, al menos, no le expresa nada más que confianza a Dominik y no reacciona negativamente ante estos besos. Así lo recordó Dominik en una reciente entrevista con Chris Van Vliet:

► Marie Juliette, la esposa de Dominik Mysterio, reaccionó así al beso de este con Liv Morgan

“Curiosamente, ella lo lleva muy bien, honestamente ha sido súper comprensiva. Es mi compañera incondicional. Hemos estado juntos desde que teníamos 14 años. Así que mientras yo le avise, ‘Oye, esto es lo que va a pasar’, ella responde, ‘Está bien, cool’. Sinceramente, nunca me da problemas. Lo he dicho antes, pero cuando Rhea me lamió aquella vez, e incluso después del beso con Liv, su primer mensaje fue… Yo siempre le mando un mensaje después de un combate o algo así, ‘Cariño, ya terminé. Todo bien, todo seguro.’ Solo para que esté tranquila. Normalmente, siempre me responde, ‘Oh, está bien, nos vemos pronto. Te amo’.

Pero cuando sucedió aquello, fue como, ahora que estamos en Las Vegas, me dice: ‘Oye, encontré una tarántula en el garaje.’ Y yo le pregunto, ‘¿La mataste?’ Ella no se preocupa por cosas como esa, y ha estado conmigo por tanto tiempo, es mi roca, me hace una mejor persona. Así que el hecho de que aún pueda lidiar con todo esto y aguantar la locura de lo que hago, realmente soy un hombre bendecido».