Becky Lynch: «Quizá hable de mi futuro el 17 de noviembre»

El Festival Vulture es un evento cultural anual organizado por Vulture, la sección de entretenimiento y cultura pop de la revista New York Magazine. Este festival reúne a figuras influyentes del cine, la televisión, la música, la comedia y otros ámbitos del entretenimiento para ofrecer paneles, entrevistas, actuaciones en vivo y sesiones interactivas con el público.

Unas horas atrás, se anunciaba la participación de Becky Lynch para el 17 de noviembre:

«La Superestrella de la WWE, pionera y autora de bestsellers del New York Times, Rebecca Quin, se unirá a nosotros para hablar de sus memorias recientes, Becky Lynch: The Man: Not Your Average Average Girl. Repasaremos su legendaria carrera: desde sus primeros días luchando en el camino hasta convertirse en protagonista del primer combate femenino en el evento principal de WrestleMania. Tal vez hasta nos brinde un adelanto de lo que «The Man» tiene preparado para nosotros en el futuro«.

► El futuro de Becky Lynch

Y si bien esta noticia podía interesar más o menos a los fanáticos de la carrera en la lucha libre de la ahora mismo ex de WWE (no tiene contrato), seguro que muchos prestan más atención después de estas palabras de ella en redes sociales:

«Ya ha pasado un tiempo, pero reunámonos el 17 de noviembre en el Festival Vulture, donde estaré hablando sobre mi libro, mi carrera y, quizá, sobre lo que viene«.

A priori, no existen dudas de que si Becky continúa luchando va a hacerlo en WWE. Solo sería cuestion de cuando regresará. No tendría sentido que se fuera a otra compañía. Y estando cerca del final de 2024, podría ser que regresara en Royal Rumble 2025. Veremos qué más información tenemos entonces sobre el futuro de «The Man».

Si Becky vuelve a la WWE, ¿qué te gustaría que fuera lo siguiente para ella?

