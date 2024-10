MAPLE LEAF PRO ya tiene su primera lucha de 5 estrellas

Podría acusársele de cierta falta de identidad propia a MAPLE LEAF PRO Wrestling, con un cartel donde vimos a talentos de TNA, NJPW o AEW y nombres de la escena «indie». Pero lo importante es que MLP son ya unas siglas reconocibles tras apenas celebrar dos funciones.

Son reconocibles porque esa cita doble de debut, Forged In Excellence, supuso una presentación muy notable, principalmente por mostrar una calidad «in-ring» a la altura de lo que cualquier recién llegado querría, en un panorama donde tal factor resulta clave para, cuanto menos, llamar la atención.

Y entre lo visto, sobresale especialmente el estelar de la primera noche, un duelo AEW vs. TNA donde Konosuke Takeshita y Mike Bailey conjuntaron su mejor encuentro hasta ahora en la particular rivalidad que mantienen desde 2017, cuando ambos eran habituales de DDT Pro-Wrestling.

Hoy, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer hace valoración de ambas noches de Forged In Excellence, y determina que dicho Takeshita vs. Bailey es merecedor de 5 estrellas.

Esta vez, prefiero obviar el análisis desde la perspectiva del talento (solamente indicar que Takeshita suma su quinto «5 Star» y Bailey su segundo) y lo haré desde la perspectiva de la compañía. Justificado porque pocas debutaron dejando una lucha en la particular lista de Meltzer. De hecho, antes sólo lo había logrado AEW, cuando produjo Double or Nothing allá por mayo de 2019, y allí Cody y Dustin Rhodes dieron un mano a mano memorable.

Claro que Forged In Excellence, técnicamente, constituyó una reactivación de MLP, que décadas atrás, bajo el título (no oficial) de Maple Leaf Wrestling, llevaba inactiva desde 1986. ¿Podemos considerarla entonces la misma promotora? Scott D’Amore tiene muy en cuenta el legado de aquella, y así se evidenció con el vídeo inicial de la primera noche de Forged In Excellence, pero realmente estamos ante un producto nuevo.

En cualquier caso, se trata de un debut o redebut ilusionante, que luego de obtener gran respuesta de público, también lo obtiene de la crítica.

