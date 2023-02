Deonna Purrazzo mira hacia el futuro para plantearse sus metas para los próximos 5 años. Mientras hablaba recientemente con Mark Hoke para Mark Hoke Show, la luchadora de IMPACT Wrestling adelantaba cuáles son sus intenciones para el lustro que se avecina.

> Las metas de Deonna Purrazzo para los próximos 5 años

“Me acabo de casar (con Steve Maclin), definitivamente quiero ser madre algún día. Ese es mi objetivo a largo plazo. En la lucha libre, quiero sentir que he hecho todo antes de tomar una decisión sobre el permiso de maternidad. Específicamente en IMPACT, para las Knockouts, hay un legado.

“Continuamos teniendo oportunidades para superar los límites y tener el primer combate Knockouts Ultimate X que ganó Tasha Steelz en Hard To Kill 2022, esa misma noche tuvimos el primer evento principal de pago por evento Knockouts World Championship, Mickie James y yo, en el primer Texas Deathmatch de la historia. Mickie participó en el segundo evento principal de pago por evento contra Jordynne Grace cuando ganó el Campeonato Mundial de Knockouts. Continuamos teniendo estas oportunidades, pero no son tan frecuentes como me gustaría. Quiero ver el evento principal de mujeres todo el tiempo. Quiero que sea algo regular.

“Con eso, no solo porque somos mujeres, sino porque estamos contando historias que justifican que obtengamos el evento principal. Más de lo que me gustaría hacer es poder contar otra historia increíble similar a la que le hice a Mickie James y convertirme en tres veces Campeona Mundial de Knockouts. Ese es mi objetivo final en el próximo año. Después de eso, es poder sentar cabeza y decir: ‘Me siento cómoda con el lugar en el que estoy en la lucha libre’ y ver lo que la vida real tiene para mí. Estoy en la universidad, me gradúo en julio, están sucediendo algunas cosas de la vida real en las que estoy realmente enfocada y emocionada por mi futuro”.

