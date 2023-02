Nikki Cross no quiere olvidarse nunca de SAnitY

“Cuando nos ascendieron y nos dijeron que era sin Nikki, nos explicaron: ‘Y nosotros [NXT] necesitamos una división femenina fuerte’”. A mediados de enero, Alexander Wolfe explicaba así por qué Nikki Cross no acompañó al resto de SAnitY cuando fueron ascendidos a SmackDown después de haber sido una parte fundamental de la facción, como los demás integrantes, en NXT. Visto entonces y visto ahora, fue un error. Quizá eso hubiera salvado la agrupación, que finalmente acabó fracasando y todos sus miembros tomando caminos separados hasta abandonar la compañía. De hecho, la única que sigue trabajando en ella es la nativa de Escocia, con un personaje ahora que se acerca al que tenía en aquella época.

> Nikki Cross se acuerda de SAnitY

Una época, una facción, de la que Nikki Cross no quiere olvidarse nunca. Así lo señala a Zak Ralph en Love Wrestling:

“SAnitY fue lo más divertido que he tenido en mi carrera. Sabes, tenía a Eric Young, que era como este tío loco. Tenía a mi esposo, Kilian Dain. ¡Llegar a trabajar con mi esposo fue muy divertido! Tenía mi mejor amigo, Alexander Wolfe. Entonces, para mí, SAnitY fue lo más divertido que he tenido en mi carrera. Aprendí mucho de esos tres hombres. Me enseñaron mucho y aprendí mucho. Lo miro con mucho cariño y me ayudó a crecer como intérprete. Así que nunca querría olvidar eso porque es una parte integral de Nikki Cross como personaje.

Parece imposible que SAnitY vayan a reunirse en la WWE pero protagonizaron los suficientes buenos momentos como para quedar en la memoria.

