Así luce Peyton Royce en bikini durante una competencia fitness

Aunque estamos en medio de una pandemia mundial, algunos eventos públicos se han podido llevar a cabo en los Estados Unidos, siguiendo las recomendaciones y acatando las medidas de seguridad para evitar que el virus se siga esparciendo.

En medio de toda ésta situación, la Superestrella de la WWE, Peyton Royce, participó en su primera competencia de fitness éste pasado sábado 15 de agosto. La ocasión fue propicia para compartir su felicidad con sus fanáticos, su compañera de equipo en Las Icónicas, Billie Kay, y su esposo, el luchador de AEW, Shawn Spears, quienes estuvieron presentes en la competencia animándola en todo momento.

Shawn Spears mostró lo orgulloso que está de su esposa y publicó en su cuenta oficial en instagram:

"Bromeo mucho (como se ve en la foto 😏) pero espero que eso no le quite la importancia del día de hoy.

"Esta mujer ... decidida, motivada, fuerte y segura. Hace 3 semanas puso su mente en un momento y hoy, compite en su primer show.

"Decir que estoy inspirado y orgulloso sería quedarse corto. Decir cuán ilimitadas son tus capacidades como mujer simplemente no lo define lo suficiente.

"Continúas sorprendiéndome. Me alegro de que el mundo pueda vislumbrar lo que agradezco tener todos los días ❤️"

Billie Kay también acudió a sus redes sociales para expresar lo orgullosa que se siente de su compañera de equipo:

Yesterday I got to cheer on my life partner @PeytonRoyceWWE in her first bikini competition show!!

2nd and 3rd place trophies 🏆🤩

So proud of you babe 😘 pic.twitter.com/kJqja14dNE

— Billie Kay (@BillieKayWWE) August 16, 2020