► La rutina de ejercicios de The Rock para ‘Black Adam’

Ahora que tanto se está hablando de si The Rock toma esteroides o no para lucir como luce físicamente –Kevin Nash lo defendió recientemente– parece un buen momento para descubrir o recordar la rutina de ejercicios que siguió para prepararse para ‘Black Adam’, su primera película en el universo cinematográfico de DC, que no está teniendo tanto éxico como hubieran deseado. Hablando con GQ, el entrenador de La Roca daba detalles de cómo fue.

Intense week of production on BLACK ADAM⚡️

Throughout my career, I’ve had the privilege of playing some great (fun) characters, but none speak to my DNA more than this antihero known as the man in black, Teth Adam.

Rage against the dying of the light. #BlackAdam⚡️

October 21 🌍 pic.twitter.com/HwK2fXlkcv

— Dwayne Johnson (@TheRock) May 9, 2022