“Es posible que lo hayan discutido, pero mi teléfono nunca sonó. Empecé a leer todas las noticias, la gente me llamaba, así que le escribí a Adam [Edge]: ‘¿Sabes qué está pasando?’. Hizo una broma: ‘Estos escritores creen que lo saben todo’. Me reí. Traté de decirle a un tipo: ‘No, no lo estoy haciendo’, pero de todos modos publicó la historia. Él dice: ‘Para ser justos, fue propuesto, simplemente nunca sucedió’. Fue propuesto, pero nunca escuché sobre eso. No sabía nada al respecto. Nunca se acercaron a mí. Supongo que Edge siempre me propone para algo. Creo que me propuso para SummerSlam pero fue rechazado”. Gangrel decía esto el pasado mes de abril sobre su no participación en WrestleMania 39.

► Gangrel habla de Edge y Christian

Más recientemente, en The Ten Count, le volvieron a preguntar por aquellos rumores de que The Brood se reuniría en el evento magno de WWE este año:

“Creo que puede que lo hayan propuesto, pero nunca escuché sobre eso. Llamé a Edge y le dije: ‘Oye, ¿dónde comenzaron todos estos rumores?’. Y él dice ‘Ah, creen que lo saben todo’”.

Pero en realidad lo más interesante de la entrevista fue cuando le preguntaron por su relación actual con Edge y Christian:

“Una vez al mes o un par de veces, le envío un mensaje de texto a Edge o algo así. Él responde de inmediato. No hablo con Christian con tanta frecuenciapero estuve con él hace dos fines de semana en Squared Circle Expo en Indianápolis, Indiana. Estábamos uno al lado del otro, así que tuvimos muy buenas conversaciones. Creo que vendrá y posiblemente hará un seminario para CCW en el futuro. Solo tenemos que ponernos de acuerdo. Así que existe buena relación, hablo más frecuentemente con Edge, pero tengo una buena relación con los dos”.

¿Te gustaría ver de nuevo juntos a The Brood en WWE?