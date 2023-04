Gangrel habla de no participar en WrestleMania 39

Gangrel no estuvo en WrestleMania 39 a pesar de un informe previo que indica que podría hacerlo para acomañar a Edge durante su entrada recordando los tiempos de The Brood, trío en el que también estaba Christian Cage. ¿Qué pasó? O mejor dicho, ¿qué fue lo que no pasó? Y es que en una reciente aparición en Reffin’ It Up with Brian Hebner el veterano de 35 años en la industria confirma que en realidad la WWE no se puso en contacto con él para que participara en el Evento Premium.

> Gangrel no fue invitado a WrestleMania 39

“Es posible que lo hayan discutido, pero mi teléfono nunca sonó. Empecé a leer todas las noticias, la gente me llamaba, así que le escribí a Adam [Edge]: ‘¿Sabes qué está pasando?’. Hizo una broma: ‘Estos escritores creen que lo saben todo’. Me reí. Traté de decirle a un tipo: ‘No, no lo estoy haciendo’, pero de todos modos publicó la historia. Él dice: ‘Para ser justos, fue propuesto, simplemente nunca sucedió’. Fue propuesto, pero nunca escuché sobre eso. No sabía nada al respecto. Nunca se acercaron a mí. Supongo que Edge siempre me propone para algo. Creo que me propuso para SummerSlam pero fue rechazado”.

Aún así, Gangrel sí estaba en la ciudad de Los Angeles durante el fin de semana de WrestleMania para formar parte de WrestleCon. Y no solo sigue activo en el negocio de los encordados realizando apariciones, tomándose fotos, firmando autógrafos, concediendo entrevistas, sino también luchando. De hecho, su combate más reciente fue el pasado 7 de abril, cuando enfrentó a Joshua Bishop por el Campeonato Midwest BLP en BLP At Squared Circle Expo.

¿Te hubiera gustado ver a Gangrel en WrestleMania 39?