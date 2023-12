Así empezará el 2024 en WWE: Raw, NXT y SmackDown

WWE ha planeado una gran serie de eventos para cerrar el 2023, pero no ha sido de menor importancia la semana que ha planeado para comenzar el 2024. Day 1, NXT New Years Evil y SmackDown New Years Revolution llegarán a nuestros hogares en formato gratuito dentro de la programación habitual entre semana de la compañía.

►WWE comenzará con «Day 1» en Raw

El 1 de enero, desde el Pechanga Arena de San Diego, WWE pondrá en liza un nuevo episodio de Raw, esta vez «enmascarado» bajo el nombre de Day 1, como ya hiciera en 2022. En este año que ya acaba, 2023, se planeó una segunda edición del evento pero finalmente fue cancelado por motivos de conflictos en la programación de Peacock; razón por la cual, para evitar que vuelva a pasar, WWE se lleva el evento al lunes noche en Monday Night Raw.

A día de hoy se han anunciado cuatro luchas de manera oficial que son las siguientes:

Becky Lynch vs. Nia Jax

Tegan Nox y Natalya vs. Shayna Baszler y Zoey Stark

Rhea Ripley vs. Ivy Nile

Seth Rollins vs. Drew McIntyre

► NXT New Years Evil

Al día siguiente de Day 1, el martes día 2, NXT emitirá en abierto para todos los hogares norteamericanos NXT New Years Evil en USA Network. El evento, que sigue la línea de NXT de recuperar antiguos PLE de WWE, tendrá como plato fuerte la lucha por el Campeonato NXT entre el campeón, Ilja Dragunov y el aspirante Trick Williams, que sigue enzarzado en una amistad en la que no acaba de confiar como es la de Carmello Hayes, que ya quiso robarle el protagonismo y colarse en la lucha para hacer de ella una triple amenaza. Williams no entró al trapo y, tras la milagrosa recuperación de Dragunov al ser atacado por Rige Holland, la lucha se dará en último lugar.

Además podremos ser testigos de:

Ilja Dragunov vs. Trick Williams

Valkyria vs. Blair Davenport

Dragon Lee y LWO vs. No Quarter Catch Crew

Roxanne Perez vs. Arianna Grace

Tiffany Straton vs. Fallon Henley

Riley Osborne vs. Oba Femi (Final del Breakout Tournament varonil)

► SmackDown New Years Revolution

SmackDown New Years Revolution no quiere quedarse atrás y ha propuesto grandes luchas, de calibre PLE, para su primer evento del año. De entre ellas, destaca la que nos dará a conocer el rival de Roman Reigns en el Royal Rumble de finales de enero, una triple amenaza con AJ Styles, Randy Orton y LA Knight. Sin duda que tendremos alguna lucha más pero de momento solo hay 2 más confirmadas de manera oficial que son las siguientes:

IYO SKY vs. Michin, por el Campeonato Mundial femenil

Santos Escobar vs. Kevin Owens, del que saldrá el rival de Logan Paul en por el Campeonato de los Estados Unidos.

En #SmackDown: New Years Revolution será:@AJStylesOrg vs. @RealLAKnight vs. @RandyOrton 🔥 ¡El ganador enfrentará a @WWERomanReigns en #RoyalRumble! 👏👏👏 Gracias, @RealNickAldis. pic.twitter.com/sqNMhG8GfR — WWE Español (@wweespanol) December 23, 2023