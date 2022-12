Asaltan y roban en la calle al ex WWE Dutch Mantell

En la actualidad Dutch Mantell no está trabajando en ningún programa de televisión luchístico como mánager, aunque quienes más quienes menos todos lo recuerdan estando detrás de un luchador intentando llevarlo a la cima. Por razones obvias, la mayoría reconocen más su trabajo en WWE, por ejemplo, con Jack Swagger (actualmente Jake Hager en AEW). Pero su carrera viene de muchísmo más lejos. Y en el presente los traemos habitualmente a Súper Luchas debido a sus siempre interesantes opiniones sobre lo que pasa hoy día en la lucha libre profesional.

Lamentablemente, hoy lo hacemos por una noticia que nada tiene que ver. Una noticia lamentable. Dutch Mantell fue asaltado y robado mientras caminaba por la calle. Él mismo lo acaba de dar a conocer en una publicación en redes sociales. Podríamos decir que se encuentra bien teniendo en cuenta el tweet pero en realidad lo lastimaron con una piedra y está (o estaba al menos en el momento en que lo publicó) en el hospital con una conmoción cerebral. Y justamente estaba pensando en el gran país que es Estados Unidos…

Walking down the street in Nashville today thinking about what a great country the USA 🇺🇸 is. I thought how lucky I am. Then somebody threw a rock, hit me in the head and I got robbed. Now I’m at the ER with a concussion. Where’s @JamesStormBrand when I need him?

