«(…) Despediría a todas en este momento en la división de mujeres, excepto a Ronda y Baszler. Despediría a todas y, cinco minutos después, los volvería a contratar solo para demostrarles que podía hacerlo«. Dutch Mantell mostraba recienemente su descontento con algunos elementos de la división femenil de WWE con estas palabras. Hablando del elenco principal y no de NXT, porque en realidad a Mandy Rose no la despediría. O no la hubiera despedido, pues la compañía sí que lo hizo.

► El despido de Mandy Rose a ojos de Dutch Mantell

La hasta esta semana Campeona NXT vio su contrato rescindido debido a que sube contenido para adultos a un sitio web donde comparte momentos con sus fanáticos, haciendo por el camino una gran cantidad de dinero, mayor a la que ganaba como Superestrella. Jim Cornette entiende, no defiende, entiende que la despidieran porque si ofrecen un producto PG no pueden tener a una luchadora realizando ese tipo de actividades. Ahora vamos con las palabras de Mantell en un episodio reciente de Smack Talk.

“Si no fue advertida, te garantizo que probablemente esté ganando más dinero y WWE esté pensando: ‘Oye, te dimos la notoriedad entrando en nuestra paltaforma, y ahora te estás beneficiando de nosotros’, probablemente les molestó haciéndolo de la manera incorrecta. Debes recordar que WWE es tu empleador, aunque seas un proveedor externo, eres un contratista independiente”.

¿Les molestó a WWE que Mandy Rose estuviera haciendo tanto dinero? Quizá. Con respecto a si fue advertida o no, en realidad sí, ella sabía que podía meterse en problemas.