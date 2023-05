Arn Anderson: «Wardlow ha estado mal aconsejado»

Arn Anderson ha vuelto de manera regular a la televisión de AEW como mánager de Wardlow, el Campeón TNT. Y no lo hubiera hecho si no confiara en el luchador, acerca de lo cual estuvo hablando recientemente en Ask Arn Anything. El Enforcer cree que tiene mucho potencial y que ha estado mal aconsejado desde el comienzo. Entendemos que se refiere, por ejemplo, a cuando era el guardaespaldas de MJF o integrante junto a él en The Pinnacle. Ciertamente, no ha sido hasta que dejó atrás la rudeza cuando de verdad ha explotado.

> Arn Anderson confía mucho en Wardlow

“Sabes, no creo que nadie esperara [este emparejamiento]. Ni siquiera es desde el jardín izquierdo, es desde la primera línea de base o algo así, ¿sabes? [Wardlow] tiene mucho potencial, mucho talento. Tiene clase, está concentrado, se comporta como un profesional. Lo hace todo bien, solo ha estado recibiendo malos consejos desde el primer día. Cuando ese vestuario ve a un tipo que tiene un potencial ilimitado, las garras salen, ¿sabes a lo que me refiero? Intentan arruinarlo antes de que empiece a rodar en todo tipo de formas políticas y físicas, lo que sea, irrumpir en el automóvil de otro hombre es bastante fuerte.

“Tuvimos un par de conversaciones a puerta cerrada y dije: ‘Déjenme preocuparme por lo que sucede en el suelo, porque lo he pensado, visto y hecho décadas antes que nadie. Déjame liberarte para que hagas lo que haces, y eso es limpiar la casa’. Me miró un poco y dije: ‘No te preocupes por nada más que suceda, me ocuparé del ringside, solo preocúpate por el combate’. Lo que hace que sea una gran victoria, ese tipo al que venció, Powerhouse Hobbs… Es un semental y una superestrella en ciernes, no se equivoquen. Ese tipo también tiene un potencial ilimitado, por lo que hace que la victoria [de Wardlow] sea aún más grande”.