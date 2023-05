Alpha Academy hablan de Jey Uso y Luke Harper

Alpha Academy hablan de qué rivales los golpearon más fuerte y quienes también buscaron poner a prueba sus habilidades durante una reciente entrevista con Fightful en la que además recordaban sus tiempos en la lucha libre amateur así como compararon a American Alpha con Heavy Machinery.

> Quién golpeó más fuerte a Alpha Academy

Otis: “Tendría que decir Jey Uso con una silla de acero”.

Chad Gable: “No quiero decir quién, pero lo recuerdo específicamente. Fue en Orlando Armory en un NXT Live Event cuando estaba sentado sobre mi trasero. Me patearon en la espalda, justo en la columna. Debe haber sido el lugar perfecto porque envió un zumbido completamente hacia arriba, hasta mi cabeza y hasta mis piernas. Escuché a personas hablar de ver rojo antes cuando estaban tan enojados, pero nunca lo experimenté. Vi rojo allí. Eso es lo más cerca que he estado de decir: ‘Está bien, vamos a hacer un poco de estilo amateur aquí por un rato’«.

> Quién puso a prueba a Alpha Academy

Chad Gable: “Mi favorito, supongo que lo llamaré una tradición, sería Luke Harper. Cuando estaba con nosotros, en cualquier momento en que estuviéramos en una batalla real, ya fuera Andre o algo en Arabia, me encontraba y trataba de derribarme con algo nuevo que él creó, algún tipo de derribo amateur. Realmente nunca terminó demasiado bien para él, pero era una de esas bromas que hacía. Era una de mis cosas favoritas y probablemente mi recuerdo favorito de él de todos los tiempos. Me encanta«.

Otis: “Diría, no puedo mencionar a una persona, pero me dio una patada en el lado equivocado de la rodilla, en la rótula, y le advertí que no volviera a hacer eso. La próxima semana vuelve a hacer lo mismo. Estamos en NXT, me enojé un poco y le di una bofetada. No sé de dónde vino; Literalmente perdí la calma allí. Después de eso volvimos a la normalidad. Entonces, además de eso, ¿quién estaría lo suficientemente loco como para meterse con la Alpha Academy?“.