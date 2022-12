Antonio “Bigfoot” Silva ha decidido alejarse de las MMA después de una larga racha de derrotas, anunció el veterano peso completo en una entrevista con Canal Encarada el martes. El ex campeón de EliteXC y contendiente al título de peso completo de UFC lo considera una carrera después de 34 combates de MMA en los últimos 17 años, además de combates de boxeo, boxeo a puño limpio y kickboxing.

Victorioso contra estrellas de MMA como Fedor Emelianenko , Alistair Overeem Andrei Arlovski y Travis Browne , Silva solo ganó una de sus últimas 15 peleas en múltiples deportes, con 12 de esas derrotas por nocaut. La racha comenzó en mayo de 2013, cuando desafió a Caín Velásquez por el título de UFC.

“Peleé contra los mejores, vencí a los mejores y también perdí ante los mejores. Hay un momento en la vida en el que no puedes… peleé en Rusia, peleas consecutivas básicamente, y no le quitaré nada a mi oponente de MMA [ Oleg Popov ], pero nunca me vi perdiendo ante esto. tipo hace tres o cuatro años. Este tipo no tiene nada para mí, pero ahora tengo 43 años”.

Silva dijo que siempre está «físicamente bien» para competir «cinco rounds de cinco minutos» cada vez que ingresa a una jaula, pero su cuerpo ya no es el mismo. El peso pesado brasileño dijo que «a veces veo gente que dice que estoy arruinado y que necesito el dinero», pero garantizó que eso nunca ha sido un factor para que se quede tanto tiempo en el deporte.

“Todavía tengo la misma cabeza que tenía cuando tenía 35 años, pero mi cuerpo ya no tiene 35. Es diferente. Tenemos que respetarlo. Todo el mundo tiene un límite. … Es difícil decir ‘Ya paro, ya no puedo’. Es difícil para cualquier profesional en cualquier deporte”.

Bigfoot dijo que nunca sufrió una caída en el gimnasio y que su salud siempre estuvo en su punto cada vez que aceptó pelear, pero estaba preocupado por su futuro. Planea seguir involucrado en la escena de las artes marciales como entrenador de lucha y jiu-jitsu.

“Tuve un tumor hace años, tuve dos cirugías, y cada vez que [tenía] un nocaut o una caída, me hacía pruebas para ver si todo estaba bien porque soy un ser humano, un padre. Dejaré el deporte profesionalmente, tengo esposa e hijos y gente que cuidar, gente que amo y que me ama”.