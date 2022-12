Si crees que te estás metiendo en la piel de Aljamain Sterling cuando te responde en las redes sociales, definitivamente no es el caso.

Podría decirse que Aljamain Sterling es el actual campeón de la UFC más activo en las redes sociales, y a menudo se enfrenta tanto a sus mayores críticos como a sus más fervientes seguidores. El número uno del peso gallo en la clasificación mundial de MMA Fighting nunca se priva de responder a un comentario, especialmente cuando se trata de alguien que se dirige a él con una opinión ridícula sobre un combate en particular o un momento de su carrera.

«No me importa lo que diga la gente, pero defiendo mi libertad y mi capacidad para decirles que están equivocados«, dijo Sterling a MMA Fighting. «Así que el hecho de que sean capaces de decirme esto, y tengo la libertad y el lujo de hacerlo, me salgo de mi camino para entretener a estos tipos cuando podría simplemente dejarlo solo y fantasma. Así son las cosas».

Como las redes sociales tienden a inclinarse más por los comentarios negativos que por las afirmaciones positivas, muchos luchadores de alto nivel son bombardeados constantemente con mensajes llenos de malicia.

Aun sabiéndolo, Sterling parece lidiar con una cantidad desmesurada de críticas e insultos. Realmente cree que eso se reduce a la considerable reacción que se ganó tras convertirse en campeón del peso gallo de la UFC; derrotó a Petr Yan por descalificación en UFC 259 en marzo de 2021 para reclamar el título, la primera vez que un título cambiaba de manos por DQ en la historia de la UFC. Luego derrotó a Yan por decisión dividida en una revancha en UFC 273.

«Creo que es la primera pelea de [Petr] Yan», dijo Sterling. «Siento que ese día raro de una actuación, porque me equivoqué en mi rehidratación y dejó de alimentar mi cuerpo donde se sentía como si todavía estaba cortando peso. Literalmente, apenas comí nada. Comí dos tortitas y dos huevos, y odio decir esto porque suena estúpido decirlo en voz alta, de verdad que sí y cada vez que lo digo me siento como un burro, de verdad»

«Pero los hechos son los hechos, y por eso actué como lo hice, y creo que la gente tiene esa imagen de mí en la cabeza y no se la puede quitar. Así que cuando vencí a Yan por segunda vez -la gente decía: ‘Yan por asesinato, Yan por lo que quiera’- y luego salgo ahí y le hago eso, no se pueden hacer a la idea de que este tipo dio un giro de 180 grados y dominó a un tipo que se suponía que iba a ganar por lo que quisiera. Creo que, debido a ese primer combate, la gente sigue viéndome desde esa perspectiva y dice que he tenido la mayor suerte de mi carrera hacia el título».