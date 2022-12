Marlon Vera cree que una victoria sobre Cory Sandhagen debería ser suficiente para ganarle una oportunidad por el título.

Ganador de cinco de sus últimos seis, incluyendo finales sobre el contendiente No. 1 Sean O’Malley y el ex campeón Dominick Cruz, Vera (20-7-1 MMA, 14-6 UFC) ha demostrado ser un contendiente peligroso en las 135 libras.

Se enfrentará a Sandhagen (15-4 MMA, 8-3 UFC) el 18 de febrero en un evento estelar de UFC Fight Night en el UFC Apex en Las Vegas, una pelea que él ve con grandes implicaciones.

“El mil por ciento (es una gran pelea), y los muchachos a los que he estado venciendo son ex campeones mundiales o están entre los cinco primeros. Entonces, probablemente para mí, tengo un camino más largo, pero es lo que es. Es la vida. Algunas personas tienen un camino más fácil, un camino más corto. Tengo un camino más largo. Entonces, al final del día, la vida es difícil para todos.

“Pero realmente creo que con una sólida victoria sobre este tipo, estoy peleando por el cinturón. Independientemente de toda esta exageración, quién tiene más vistas, quién tiene menos vistas, no importa. Entras allí y apagas las luces, las vistas se abren camino”.

O’Malley dice que tiene garantizada una oportunidad por el título contra el ganador de la esperada pelea por el título entre el campeón Aljamain Sterling y el ex campeón de dos divisiones Henry Cejudo. Aunque Vera es el único hombre que venció a O’Malley , cree que mantenerse activo solo le brinda una experiencia invaluable.

“Si estoy sano, ¿por qué sentarme?. Hay una bolsa de dinero para ir y agarrar, así que ¿por qué no? (Yo) sigo avanzando, y estoy venciendo a tipos legítimos. No es como si estuvieran construyendo mi carrera y cosas así. La experiencia que tengo ahora mismo, no se puede comprar. Solo puedes lograrlo caminando, y me estoy calmando allí, estoy mejorando allí. Entonces, mientras todos estos muchachos actúan como un montón de imbéciles, voy a seguir mejorando, y para cuando llegue allí, será de noche, noche”.