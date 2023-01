Anthony Smith quiere al ganador de Walker vs Craig

El aspirante al peso semipesado de la UFC Anthony Smith ha dado el nombre de un próximo combate del que podría salir su próximo rival dentro del Octágono.

Durante un reciente episodio del podcast Believe You Me de Michael Bisping, el que fuera aspirante al título de la UFC, Smith, evaluó su futuro inmediato, admitiendo que «en el mejor de los casos» será una noche tranquila en Brasil antes de una posible eliminatoria por el título dos meses más tarde.

En cuanto a su rival, Smith cree que puede estar en primera fila para verlo.

«Ahora estoy en el campo de entrenamiento. ¿Estoy listo para pelear? No… Estaré allí y estaré preparado, y aprovecharé sin dudarlo la oportunidad de luchar por el título», declaró Smith. «Si no lo hago, pase lo que pase, seguiré luchando en marzo. En el mejor de los casos, estaré allí por si acaso y no me necesitan.

«No sé (contra quién pelearé en marzo), no lo han resuelto. Tenemos la vista puesta muy de cerca en la pelea entre Johnny Walker y Paul Craig», añadió Smith.

Walker buscará su primera racha de victorias desde 2019 cuando haga el paseíllo ante su público a finales de este mes. Encontrándose con él en Río estará Craig, que buscará revivir sus ambiciones de título después de un decepcionante revés contra Volkan Oezdemir el pasado mes de julio en Londres.

El escocés se encuentra tres puestos por debajo de Smith, en el noveno de la clasificación de pesos semipesados, por lo que una victoria de cualquiera de los dos podría reportarle un enfrentamiento con «Lionheart» poco después.