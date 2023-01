Chael Sonnen ha expuesto algunas opciones para Jorge Masvidal, estrella del peso welter de la UFC, en su intento de relanzar su carrera en 2023.

“¿Qué debería hacer Jorge Masvidal para revivir su carrera?”. preguntó Sonnen durante un vídeo subido a su canal de YouTube. “Llega un momento en el que necesitas un oponente, y siempre y cuando seas consciente de ese momento y vayas a buscar a ese oponente, boom, sigues adelante a través de ese bloqueo”.

Sonnen pasó a discutir dos opciones principales para Masvidal, la primera de las cuales será familiar para el nativo de Miami.

“Él tiene algo muy especial con León”, dijo Sonnen. “Masvidal parece estar poniendo muchos huevos en la canasta de Kamaru Usman no aparece en marzo, él interviene, tres piezas y un refresco se responde por. Es un riesgo, es un tiro exterior. Pero creo que tiene una oportunidad real allí para ir duro en León y ocultar el hecho de que él quiere una oportunidad por el título, el brillo y el glamour, y el dinero que viene con él”

“Puede ocultarlo muy fácilmente diciendo al mundo: ‘No me llaméis, no me pidáis que pelee con nadie. Mi próxima pelea será con León’. … ‘Bueno León es el campeón del mundo … vienes de una derrota ante Colby. ¿Cómo funciona eso?’ Él responde a la pregunta, ‘Porque Leon no va a vencer a Kamaru. Voy a esperar hasta que Kamaru le gane, entonces entraré y le daré otra paliza. No me importa el cinturón… no me importa el dinero. Voy por León”. Sonnen añadió. “De repente, la gente va a ver eso de una manera muy diferente”.