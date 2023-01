El contendiente del peso welter de la UFC Gilbert Burns ha dado crédito a uno de sus compatriotas por ayudar a revivir el deporte de las artes marciales mixtas en Brasil.

Durante una reciente entrevista con Michael Bisping y Anthony Smith en el podcast Believe You Me, Gilbert Burns habló sobre el esperado regreso de la promoción a Brasil.

«Es un deporte principal, especialmente ahora que hemos perdido la Copa del Mundo. (Pero) el fútbol, el fútbol americano, está a otro nivel», dijo Burns. «Pero ahora, con el UFC de vuelta en Brasil, wow, va a ser una locura. Mucha más presión para nosotros, los luchadores, porque perdimos la Copa del Mundo y Charles perdió el cinturón»

«Pero creo que Charles fue el que ayudó tanto a crecer de nuevo, porque tenemos Anderson y tenemos todos esos luchadores, pero luego como que perdimos un poco de luchadores. Luego tenemos Amanda (Nunes), no es tan grande en Brasil. Figueiredo no es tan grande. Entonces tenemos Glover que tipo de poner un poco de fuego. Luego tenemos Oliveira que puso un montón de fuego en Brasil «.

En términos de carreras rejuvenecidas, no muchos se han acercado a la hazaña lograda por Oliveira. «Do Bronx» le dio la vuelta a un registro de la UFC en gran medida inconsistente con una racha de victorias en 11 peleas que incluyó una coronación de campeonato frente a Michael Chandler y victorias posteriores sobre Dustin Poirier y Justin Gaethje.