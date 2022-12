Anthony Smith se sintió decepcionado recientemente cuando su próximo rival, Jamahal Hill, fue ascendido repentinamente para luchar contra Glover Teixeira por el título vacante de los semipesados en UFC 283 en enero, pero en lugar de sentarse y enfadarse por la situación, se ha ofrecido a ayudar a Hill a entrenar para la pelea.

«Para mí no es tan raro», declaró Smith el fin de semana cuando se le preguntó si ayudaría a Hill. «Me llamó el domingo en cuanto terminó la pelea. Su mánager me preguntó el sábado si estaría dispuesto y entonces no pensé que Jamahal me lo fuera a pedir, (pero) lo hizo. Hemos hablado varias veces a lo largo de la semana. No creo que sea un secreto que Glover tiene la mayor ventaja aquí. Va a ser en el suelo«

«Jamahal Hill es fantástico de pie, es peligroso, tiene una enorme potencia en las manos. No sospecho que Glover vaya a estar de pie con él mucho tiempo. Así que tengo una experiencia única con Glover. Pasé cinco rondas con él. Soy un cinturón negro de alto nivel en jiu-jitsu. Creo que aporto muchas cosas que pueden ayudar a Jamahal al menos en esa faceta del juego».

Sin embargo, Smith también planea ponerse en forma para poder servir de suplente si alguno de los dos luchadores tiene que retirarse antes del evento.

«Voy a volar a Brasil», dijo Smith en ESPN. «Voy a pesar 205 libras. No sospecho que estos chicos vayan a tener problemas, ambos son profesionales, pero si algo sucede, estaré allí para intervenir.»

Potencialmente eso podría llevar a una situación muy extraña en la que acabe peleando contra el mismo hombre al que acaba de ayudar a entrenar, pero no obstante hay que darle crédito a Smith por intentar sacar lo mejor de una mala situación.