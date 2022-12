Tom Aspinall: No sé cuándo volveré

Tom Aspinall ha comentado si su regreso tras la lesión coincidirá o no con UFC 286, que se celebrará en Londres el próximo mes de marzo.

Aunque adelantó su respuesta insistiendo en que nada le gustaría más que hacer el paseíllo en el evento, Aspinall señaló que no se apresurará a hacer su reaparición. Sabiendo que su próximo rival probablemente verá la pierna previamente comprometida como un objetivo, el inglés no la pondrá en riesgo hasta que sepa que está al 100%.

«Obviamente, soy un luchador, soy un competidor. Me encantaría pelear en marzo«, dijo Aspinall. «Pero al mismo tiempo, que se j*dan todos los demás. Voy a hacer lo que sea mejor para mí. Así que, hasta que mi pierna esté – bien, esta es la mentalidad que tengo ahora mismo. No voy a volver hasta que esté 100% seguro de que puedo absolutamente dar una bofetada el resto de la división, a cada uno de ellos. No voy a volver hasta que esté al 100%.»

«Mi forma de pensar es que si alguien tiene una lesión y yo conozco esa lesión, y hay dinero en juego, créanme que voy a atacar esa lesión«, añadió Aspinall. «Antes de lesionarme, nadie lo sabía. Ahora la tengo y todo el mundo la conoce, así que, obviamente, los otros pesos pesados apuntarán a esa rodilla. Tengo que estar 100 millones por ciento seguro de que puedo aguantar 20, 30, las patadas que sean a la rodilla… No sé cuándo volveré».

Aunque parece probable que esté ausente en el regreso de la UFC a suelo británico a principios de 2023, los seguidores de Aspinall agradecerán sin duda que esté tomando las precauciones necesarias para asegurarse de estar en plena forma cuando se produzca su regreso, sobre todo teniendo en cuenta lo prometedor que se ha mostrado en la UFC hasta la fecha.