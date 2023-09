Anthony Ogogo, de AEW, quiere ser Campeón PROGRESS

Muchos fans de AEW, o de la lucha libre profesional, volvieron a ver a Anthony Ogogo sobre un encordado en All In 2023, cuando realizó una breve aparición junto a Grado y Paul Wight para atacar a Jeff Jarrett, Jay Lethal y Satnam Singh. En realidad, no tiene un combate desde finales de 2022, aunque recientemente se aclaró que sigue bajo contrato con la compañía All Elite. No obstante, por otro lado, tiene objetivos fuera de ella, como demuestra en una reciente entrevista con PROGRESS, en la que dice que quiere ser campeón de esta empresa.

«De hecho, sí lo es. Le dije a los copropietarios de PROGRESS Wrestling, Martyn Best y Lee McAteer, en el evento For The Love of Pro Wrestling en Liverpool, que era el primer título que deseaba ganar fuera de AEW. Aquí tengo libertad, y sé que tengo la capacidad suficiente. En el pasado, ha habido campeones mundiales de PROGRESS verdaderamente impresionantes, y quiero agregar mi nombre a esa lista«.

ANTHONY OGOGO:

“The Men’s PROGRESS Championship is the first title I want to win outside of AEW”

Read our full interview with @AnthonyOgogo post Chapter 154 now 👇https://t.co/mCmSFPJRse pic.twitter.com/VL6Y0xuD0u

