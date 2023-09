La vez que Randy Orton destrozó un auto de alquiler

En el presente, Randy Orton dista mucho de la persona que era antaño, bien conocemos muchas de sus polémicas historias. Hoy descubrimos otra. Esta tiene relación con Maven, que fuera compañero suyo de vestidor en WWE a comienzos de los 2000. Como hemos estado recogiendo en las últimas semanas, el exluchador está contando mucho sobre sus tiempos como Superstar en su canal de YouTube. Y en un video reciente le tocó el turno a The Viper.

Randy Orton (W/Ric Flair) defeats Maven (W/Shawn Michaels) by using the Sweet Chin Music, Orton even Tuned up the band and mocked HBK. pic.twitter.com/qMGVuVuFCo — Old School Jason (OSJ) (@Shoryuken91) August 29, 2023

► Randy Orton, Maven y el auto de alquiler

Una noche, los dos estaban saliendo de un show y Orton no estaba de buen humor. Habían alquilado un auto a nombre de Maven; Randy no tenía la edad suficiente para hacerlo. Sin embargo, fue él quien se puso a manejar porque quería desahogarse (no está claro el motivo de su enfado). Lamentablemente, su estado mental, juventud e inexperiencia hizo que acabara teniendo un accidente contra las barricadas y los conos de una obra.

Entonces, Maven se puso en contacto con la empresa de alquiler y estos amenazaron con demandarlo si no pagaba la cantidad de 4.000 dólares en daños. El gladiador llamó después a su compañero para que este se hiciera cargo, lo cual hizo.

«No le di importancia hasta unos meses después, cuando recibí una carta muy enérgica tanto de American Express como de la compañía de alquiler de autos Hertz, alegando que me demandarían si no pagaba. Eran como $4000 o $5000 en daños, y llamé de inmediato a Randy, y le dije: ‘¡Amigo!’ Le dije: ‘Hombre, ¿recuerdas ese auto de alquiler en Dakota del Sur?’ y me detuvo y dijo: ‘¿Cuánto?’ Y yo le dije: ‘Hombre, son como cuatro mil dólares’. Y él dijo: ‘Te lo tendré cuando te vea el viernes’. Cuando llegué, me entregó un cheque de caja por esa cantidad«.