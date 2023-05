Andrade y lo que aprendió de pelea anterior

En su última aparición en el octágono en febrero, Jessica Andrade aceptó un duro combate contra Erin Blanchfield con una semana de preaviso y perdió por estrangulamiento en el segundo asalto. Aunque perder no fue lo ideal, la ex campeona del peso paja de la UFC admite que no entró precisamente en el combate titular del peso mosca con la mentalidad adecuada.

Al parecer, tampoco con el atuendo adecuado. Lo único que hizo fue empeorar la situación mientras Blanchfield estaba de espaldas buscando el final.

«En primer lugar, nunca la subestimé ni nada por el estilo. Sabía que iba a ser una pelea dura, una rival difícil. Pero yo no estaba entrenando para esa pelea», dijo Andrade el miércoles durante el día de los medios del UFC 288. «Estaba un poco suelto. Simplemente llegué ‘muy feliz de estar aquí’, feliz de estar en la pelea, feliz de hacer el peso y realmente presentarme. Pero incluso creo que ella mencionó que la Jessica a la que se enfrentó no es la Jessica que ella conoce en ese combate. Creo que estaba golpeando bastante bien con ella. Mi defensa en los derribos fue bastante buena.

«Y entonces me preocupé por mi parte superior, porque era una especie de correr allí, exponiéndome. En ese momento, no estaba lo suficientemente concentrada en el combate, y dejé que eso me estabilizara. ¿Y qué pasó? Me tiré al suelo. Incluso en el vestuario, el entrenador me dijo: ‘¿Qué es lo único que no puedes dejar que pase? No des la espalda’. Y, bueno, esta es la experiencia de aprendizaje que he tenido. En primer lugar, no le des la espalda a Erin Blanchfield. Y también concéntrate. Concéntrate en la lucha en todo momento. No dejes que una pequeña cosa quite el foco de lo grande, porque eso es lo que pasó allí. Tú lo viste».

Un mal funcionamiento del guardarropa. Eso es lo que se llevó lo mejor de Andrade y contribuyó a romper su racha de tres victorias consecutivas.

Ahora Andrade (24-10 MMA, 15-8 UFC) regresa para su tercera pelea de este año el sábado, cuando se enfrente a Yan Xiaonan (16-3 MMA, 7-2 UFC) en una pelea de 115 libras en el cartel principal de pago por evento en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Andrade dijo que, teniendo en cuenta lo sucedido en el combate contra Blanchfield, va a cambiar el sujetador deportivo por una camiseta ajustada.

«Sí, sobre todo por el peso que tiene ahora. Es incluso más bajo», dijo Andrade. «Tenía la talla extra pequeña y pedí que me la ajustaran mucho. No quiero que me pase. No quiero que se corra nada. No quiero que nada quede al descubierto. No te preocupes. Incluso voy a verme un poco gorda. Vas a ver algo de grasa saliendo de (algunos puntos), va a estar muy apretado».