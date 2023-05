La ‘mejor opción’ de Francis Ngannou, según DC

Daniel Cormier cree que el regreso a la UFC es la mejor opción para Francis Ngannou. Ngannou optó por no volver a firmar con la UFC después de luchar hasta el final de su contrato, al parecer rechazando una oferta que le habría convertido en el peso pesado mejor pagado de la historia de la promoción.

Ngannou aún no ha encontrado un nuevo hogar, y promociones como BKFC y ONE Championship afirman que no han llegado a un acuerdo con el ex campeón de los pesos pesados de la UFC. Pero a pesar de las negociaciones fallidas con la UFC y la insistencia de Dana White en que Ngannou no sería bienvenido de nuevo, Cormier cree que Ngannou podría volver a entrar en grandes peleas si regresara al octágono.

«Es una m*erda porque Francis era el hombre y se va, y ahora parece que las opciones son muy limitadas«, dijo Cormier en su programa de ESPN «DC & RC». «Él respondió a ONE Championship esta mañana diciendo que están siendo dos caras, pero te digo, se sentía como lo mismo que le estaba pasando a Lamar. Estoy viendo a los equipos como, ‘¿No tienes un mariscal de campo, pero no estás interesado en Lamar Jackson?’ Este tipo era el MVP de la NFL. No tenía sentido»

«Para mí, es lo mismo. Pero al final Lamar Jackson acaba volviendo (con los Baltimore Ravens). Creo que eso es lo que debería hacer Francis Ngannou. Francis Ngannou debería volver, porque la realidad es esta: El dinero que le ofrecieron, según he oído, era una cifra muy lucrativa. Si vuelve, nada cambia. Él camina a la derecha de nuevo a estar en la imagen del título de peso pesado, luchando por el campeonato, recibiendo el pago en ese nivel de campeonato «.

Ngannou tiene un gran deseo de boxear con campeones mundiales, pero Cormier se pregunta si un gran día de pago vale la pena que se aleje de la UFC.

«A veces tienes que morder la bala y decir: ‘Sabes qué, voy a volver a lo que es familiar’. Porque tú y yo estamos de acuerdo en que hay algunas peleas muy peligrosas para él en el boxeo», dijo Cormier. «Así que si bien puede cobrar una vez, puede que no sea sostenible, y él también tiene 36 años. Así que no tiene mucho tiempo. No ha peleado desde enero pasado. Tiene 36 años. El tiempo es esencial para Francis Ngannou, así que tiene que ponerse las pilas«.